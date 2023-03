Ameriški politični par Kellyanne in George Conway se po 22 letih zakona ločuje

New York, 6. marca - Kellyanne Conway, nekdanja tesna sodelavka bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, in George Conway, ki je postal eden Trumpovih najglasnejših kritikov, sta se po 22 letih zakona odločila za sporazumno razvezo. V ameriških medijih so večkrat odmevali tovrstni primeri javno izpostavljenih zakonskih parov, ki so jih razdelila politična rivalstva.