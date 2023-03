Hrvaška izdala za 1,85 milijarde državnih obveznic

Zagreb, 3. marca - Hrvaška vlada je s prodajo državnih obveznic državljanom in institucionalnim vlagateljem zbrala 1,85 milijarde evrov, so danes sporočili s finančnega ministrstva v Zagrebu. Državljani so vpisali za 1,34 milijarde evrov obveznic, institucionalni vlagatelji pa za 515 milijonov evrov. Obrestna mera je višja od napovedane.