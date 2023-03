Šentiljski policisti prijeli dva gojitelja konoplje

Šentilj, 3. marca - Šentiljski policisti so v četrtek zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami prijeli dva moška. Pri 33 in 60-letniku so opravili hiši preiskavi stanovanjskih objektov in vozil na območju Limbuša in Pernice, pri tem pa našli prirejena prostora za vzgojo konoplje.