V Kropi simpozij ob 70. obletnici odkritja Slovenske peči

Kropa, 3. marca - Muzeji radovljiške občine in Kulturno društvo Kropa so danes v Kropi pripravili simpozij ob 70. obletnici odkritja Slovenske peči. S tem želijo spodbuditi strokovno javnost k novim raziskavam o plavžu iz poznega srednjega veka in dvigniti prepoznavnost tega edinstvenega spomenika tehniške dediščine v državi.