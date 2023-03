Ministrstvo v javno razpravo dalo predlog resolucije o preprečevanju nasilja v družini

Ljubljana, 3. marca - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo dalo predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami v obdobju 2023-2028. Predlog, ki prvič združuje tako področje nasilja v družini kot tudi nasilja nad ženskami, bo v javni razpravi do 16. marca.