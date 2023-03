Glenn Close in Riz Ahmed med tistimi, ki bodo prebrali imena oskarjevcev

Los Angeles, 3. marca - Hollywoodske igralske zvezde, kot so Glenn Close, Dwayne Johnson, Zoe Saldana in Michael B. Jordan, ter britanski igralec in raper Riz Ahmed se bodo na podelitvi oskarjev na odru pridružili drugim zvezdnikom, ki bodo prebrali letošnje nominirance in nagrajence in sodelovali pri izročitvi oskarjev.