Novogoriška in ajdovska občina za sodelovanje, tudi pri EPK

Nova Gorica, 3. marca - Župana Nove Gorice in Ajdovščine, Samo Turel in Tadej Beočanin, sta se na današnjem srečanju pogovarjala o možnostih sodelovanja na različnih področjih, tudi pri projektu Evropske prestolnice kulture (EPK). Kot sta povedala po sestanku v Novi Gorici, sta govorila tudi o sodelovanju obeh občin z Univerzo v Novi Gorici in namakalnem sistemu Vogršček.