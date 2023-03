V Celovcu tradicionalni koncert Koroška poje

Pri KKZ so namreč lani predstavili projekt Slovenščino (do)živeti, ki prek spleta in družbenih omrežij ponuja najrazličnejše možnosti spoznavanja in učenja slovenskega jezika. Prav pod streho tega projekta je nastala spletna pesmarica, za katero je glasbeni pedagog Stanko Polzer zbral 400 pesmi. Na letošnjem koncertu bodo tako širši javnosti tudi predstavili omenjeno aplikacijo.

Na koncertu bodo nastopili MePZ Danica iz Šentprimoža, MePZ Peca iz Globasnice, Kvartet OisterniX iz Zahomca, Vokalna skupina Lipa iz Velikovca, Trio Drava iz Borovelj, mladi akzent iz Ledinc, Dekliški zbor 1. letnika Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane in Moški zbor Mirko Filej iz Gorice.

Zgodovina koncerta Koroška poje se je začela pred 51. leti. Marca 1972 sta namreč KKZ in Mešeni pevki zbor Jakob Petelin Gallus skupaj z Zvezo pevskih društev organizirala spominski koncert ob prvi obletnici smrti duhovnika, glasbenika in zbiratelja ljudskih pesmi Franceta Cigana, kar je bil začetek uspešnih koncertov Koroška poje v naslednjih desetletjih. Na teh koncertih so poleg zborov iz avstrijske Koroške sodelovali tudi zbori iz Slovenije in Italije.

Spored koncertov so oblikovali tako najboljši in največji zbori, ki jih premore slovenski kulturni prostor, kot tudi male vaške vokalne skupine ter pevske in instrumentalne formacije. Prav za te koncerte so nastajale glasbene stvaritve domačih glasbenih ustvarjalcev, ki so segali po besedilih mojstrov slovenske pisane besede.

Tematsko so bili koncerti posvečeni raznim težiščem, narečjem, malim vokalnim skupinam, velikim glasbenikom in besednim ustvarjalcem ter zaslužnim kulturnim delavcem.

Slovenci v Avstriji so avtohtona narodna skupnost. V avstrijski državni pogodbi so opredeljeni kot narodna manjšina, v relevantni avstrijski zakonodaji pa kot narodna skupnost. Slovenci v Avstriji tradicionalno živijo v dveh zveznih deželah, avstrijski Koroški in avstrijski Štajerski. Ocene o številu pripadnikov slovenske narodne skupnosti se gibljejo okoli 50.000.