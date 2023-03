Uvod v zborovanje ameriških konservativcev z majhnim obiskom

Baltimore, 3. marca - Letna konferenca ameriškega Odbora za konservativno politično akcijo (Cpac) se je v četrtek v Marylandu blizu Washingtona začela z majhnim obiskom. Prvi dan so udeleženci med drugim razpravljali o epidemiji opioidov, naraščajoči grožnji Kitajske in krizi priseljevanja, pa tudi o transseksualnih športnikih in napadih na versko svobodo.