V Stari elektrarni simpozij o čustvenosti moških v patriarhatu

Ljubljana, 3. marca - V Stari elektrarni bo danes potekal simpozij Ko moški jočejo, se svet ustavi. Kot so zapisali v zavodu Bunker, gre za srečanje, ki se spogleduje s formatom performansa. Nanj so organizatorke povabile moške govorce, da "bi pomagali ženskam pomagati moškim premagati patriarhat" - sistem, ki moškim koristi in jih zatira hkrati.