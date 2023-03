SKS poziva k udeležbi na deželnih volitvah na avstrijskem Koroškem

Celovec, 2. marca - Ena od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), je pozvala k udeležbi na nedeljskih deželnih volitvah. Kot nadstranskarska organizacija ljudem ni svetovala, kako naj volijo, jim je pa priporočila, naj pri svoji odločitvi upoštevajo dosedanja dejanja strank in kandidatov.

SKS je ob tem spomnila, da so na listah nekaterih strank tudi kandidati iz vrst slovenske narodne skupnosti.

Kot je za STA nedavno ocenil vodja stranke slovenske manjšine Enotna lista (EL) Gabriel Hribar, med Slovenci, ki kandidirajo na volitvah, dobro kaže nosilki liste Zelenih, poslanki v avstrijskem parlamentu Olgi Voglauer in nekdanjemu županu Železne Kaple Francu Jožefu Smrtniku na listi Ekipe Koroška. V primeru prepričljive zmage socialdemokratov (SPÖ) bi se morda nekoliko kasneje, po oblikovanju deželne vlade, v parlament v Celovcu uvrstil še predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, ki je 18. na listi te stranke.

Glede na javnomnenjske raziskave bodo socialni demokrati (SPÖ) po volitvah ostali najmočnejša politična stranka. Anketa inštituta Peter Hajek Public Opinion Strategies jim napoveduje 43-odstotno podporo volivcev. Drugo mesto se obeta svobodnjakom (FPÖ) z okoli 23 odstotki glasov, na tretjem pa bi lahko pristala bodisi Ekipa Koroška (Team Kärnten), ki se ji obeta 13-odstotna podpora, bodisi Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki ji ankete napovedujejo 11-odstotno podporo. Ali bo petodstotni prag za vstop v parlament v Celovcu uspelo preseči tudi Zelenim in stranki Neos, glede na anketo, ki so jo izvedli med 13. in 17. februarjem, ni povsem jasno. Obema namreč napoveduje okoli štiri odstotke glasov.

Poziv k udeležbi na volitvah je eden od sklepov Upravnega odbora SKS, so danes sporočili iz organizacije. Upravni odbor je na seji ta teden tudi pozval avstrijskega ministra za izobraževanje Martina Polaschka, naj čim prej omogoči pogovore s predstavniki slovenske narodne skupnosti o spremembah zakona o manjšinskem šolstvu. Ta mora po oceni SKS med drugim vključiti vprašanje elementarne pedagogike, ohranitve in širitve majhnih ljudskih dvojezičnih šol ter omogočiti izobraževalne ponudbe tudi izven avtohtonega manjšinskega področja, na primer na Dunaju.