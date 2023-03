Neodvisni mediji so ključni branik proti dezinformacijam

Ljubljana, 2. marca - Dezinformacije so postale del hibridnega vojskovanja, v boju proti njihovemu širjenju pa so ključnega pomena svobodni in neodvisni mediji, je bil eden ključnih poudarkov današnje razprave v Hiši EU, v kateri so sodelovali predsednica Nataša Pirc Musar, podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in ukrajinski veleposlanik Andrij Taran.