Slovenska Bistrica, 2. marca - Na območju Slovenske Bistrice se je v sredo zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 26-letnik. Moškega so našli ob delovnem stroju, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil ter preiskavo dogodka. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.