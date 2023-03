Hrvaška v Ukrajino poslala za 123 milijonov evrov vojaške pomoči

Zagreb, 2. marca - Hrvaška je Ukrajini od začetka vojne donirala več kot 40 topov in havbic, 30.000 pušk, več sto protiletalskih in protitankovskih raket ter druge vojaške opreme in orožja, danes piše hrvaški časnik Večernji list, ki se sklicuje na neuradne vire. Skupna vrednost vojaške pomoči Ukrajini je po navedbah hrvaške vlade doslej znašala 123 milijonov evrov.