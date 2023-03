Poharju za poskus uboja sostanovalca v domu upokojencev v Preboldu sedem let zapora

Celje, 2. marca - Celjska okrožna sodnica Ingrid Lešnik je danes 65-letnega Vinka Poharja za poskus uboja 71-letnega sostanovalca Srečka Hladina v domu upokojencev v Preboldu obsodila na sedem let zapora. Tožilka Marjeta Kreča meni, da je šlo za poskus umora, in je zahtevala 13 let zapora, a sodnica ni našla subjektivnih elementov za to. Sodba še ni pravnomočna.