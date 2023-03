Štipendije L'Oreal-Unesco Za ženske v znanosti letos fizičarki, biokemičarki in kemijski inženirki

Ljubljana, 1. marca - L'Oreal Adria in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta podelili letošnje štipendije nacionalnega programa L'Oréal-Unesco Za ženske v znanosti, in sicer fizičarki Tanji Goričanec, biokemičarki Klari Kuret in kemijski inženirki Ani Oberlintner, so sporočili organizatorji.