Inflacija v Nemčiji februarja nespremenjena

Berlin, 1. marca - Stopnja inflacije se v Nemčiji februarja po prvi oceni ni spremenila in je ostala pri 8,7 odstotka, danes objavljene podatke zveznega statističnega urada Destatis povzema francoska tiskovna agencija AFP. Cene energentov so se prejšnji mesec na letni ravni nekoliko znižale, medtem ko so se cene hrane povečale.