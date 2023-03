Iran s povračilnim izgonom dveh nemških diplomatov

Teheran/Berlin, 1. marca - Iranske oblasti so danes odredile izgon dveh nemških diplomatov iz države, je sporočilo zunanje ministrstvo v Teheranu. Ob tem je pojasnilo, da gre za odziv na enak ukrep nemških oblasti, ki so prejšnji teden izgnale dva iranska diplomata, potem ko je Teheran na smrt obsodil nemško-iranskega državljana in oporečnika Jamšida Šarmahda.