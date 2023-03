Preventivni pregledi in cepljenje ključni pri zmanjševanju tveganja za okužbo z virusom HPV

Ljubljana, 1. marca - Okužba s humanim papilomavirusom (HPV) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, s katero se večina spolno aktivnih ljudi okuži vsaj enkrat v življenju. V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana poudarjajo, da so redni preventivni pregledi in cepljenje učinkovita metoda pri zmanjševanju tveganja za okužbo s HPV in pojavnost raka na materničnem vratu.