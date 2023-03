Srbski državljan nezakonito prevažal državljane Sirije

Novo mesto, 1. marca - Policisti so v torek v Dobruški vasi okoli 21.30 ustavili državljana Srbije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri državljane Sirije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. 39-letnemu vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.