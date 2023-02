Proračuna mariborske občine kljub pomislekom dobila dovolj glasov za opravljeno prvo branje

Maribor, 28. februarja - Mariborski mestni svetniki so kljub številnim pomislekom v današnjem prvem branju podprli proračuna občine za letošnje in prihodnje leto. Proti predlogu so bili med drugim v drugi največji svetniški skupini Gibanje Svoboda ter v Listi Franca Kanglerja - NLS, a ta ni glasovala. Predloga proračunov sta bila sprejeta z 19 glasovi za in devetimi proti.