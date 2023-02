V razpravi o nujnosti sodelovanja pri prehodu v trajnostno pridelavo hrane

Ljubljana, 28. februarja - Prehod na trajnosten način pridelave hrane je zaradi različnih okoliščin, med drugim podnebnih sprememb in kriz, nujen. Pri tem bodo morali sodelovati vsi deležniki - od znanosti, pridelovalcev in predelovalcev hrane do ljudi, so menili udeleženci današnje okrogle mize Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) v Ljubljani.