Na okrogli mizi o pomenu širšega družbenega okolja za pridobivanje kadrov

Ljubljana, 28. februarja - Za uspešno privabljanje in zadrževanje kadrov so pomembni premišljeni in usmerjeni ukrepi podjetij, ključno pa je tudi zagotavljanje privlačnega širšega družbenega okolja, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v okviru konference FDI Summit. Pri slednjem ima po njihovih besedah glavno vlogo država, ki mora ravnati hitro, prilagodljivo in odzivno.