Ajanović Hovnikova: Ob vojni v bližini in energetski draginji nujno tesno sodelovanje med državo in občinami

Ljubljana, 28. februarja - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v uvodu konference Zlati kamen spregovorila o razvoju lokalne samouprave, ki ga vidi predvsem v smeri nadgrajevanja dialoga med predstavniki države in lokalnih oblasti. V okoliščinah vojne v neposredni bližini in energetske draginje je tesno sodelovanje med državo in lokalno oblastjo nujno, meni.