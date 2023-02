Twitter naj bi odpustil še 200 zaposlenih

New York, 27. februarja - Ameriško tehnološko podjetje Twitter naj bi odpustilo še 200 zaposlenih oziroma deset odstotkov delovne sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na časnik The New York Times. Gre za še eno v vrsti odpuščanj pri Twitterju in tudi širše v ameriškem tehnološkem sektorju.