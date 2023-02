Nova storitev socialnega vključevanja invalidov za uporabnike VDC Tončke Hočevar

Ljubljana, 27. februarja - Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar odslej uporabnikom nudi novo storitev socialnega vključevanja invalidov, poimenovano S podporo zmorem vse. Kot so pojasnili v VDC, uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudijo podporo in pomoč pri čimbolj neodvisnem in samostojnem življenju.