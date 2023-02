Kremelj za zdaj ne vidi pogojev za mirno rešitev konflikta v Ukrajini

Moskva, 27. februarja - Kitajski mirovni načrt, ki ga je Peking ruski in ukrajinski strani predlagal minuli petek, si zasluži pozornost, vendar za zdaj ni pogojev za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, so danes sporočili iz Kremlja. ZDA so kitajski načrt zavrnile že v petek, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ocenil, da mora Kijev sodelovati tudi s Kitajsko.