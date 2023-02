Na čelo konference SD Matevž Frangež

Ljubljana, 25. februarja - V SD so z 61 glasovi za in devetimi proti na mesto predsednika konference izvolili Matevža Frangeža, ki napoveduje aktivno delo na novi funkciji. "Konferenca bo skušala kot presek vodstva stranke, poslanske skupine, naših županov, mreže in članstva definirati politike stranke," obljublja. Mesto podpredsednice konference bo zasedla Damjana Karlo.