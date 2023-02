Članice EU še uradno potrdile deseti sveženj sankcij proti Rusiji

Bruselj, 25. februarja - Potem ko so države članice EU v petek ob prvi obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino dosegle dogovor o desetem svežnju sankcij proti Rusiji, so ga danes še uradno potrdile, so sporočili iz Sveta EU. Med drugim vključuje strožje omejitve za izvoz kritične tehnologije in blaga za dvojno rabo. Izvozne omejitve so vredne 11 milijard evrov.