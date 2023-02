Izbranih devet pesniških zbirk za 20. festival Pranger

Ljubljana, 25. februarja - Prangerjevi kritiki Silvija Žnidar, Alen Albin Širca in Denis Škofič, ki s tem letom zaključujejo dvoletni mandat, so izbrali devet pesniških zbirk iz leta 2022, za katere so presodili, da si zaslužijo podrobnejšo obravnavo na festivalu. Jubilejni, 20. festival Pranger bo potekal od 27. junija do 1. julija v Ljubljani in Rogaški Slatini.