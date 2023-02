Na Univerzi v Novi Gorici predstavili evropski projekt strojnega učenja SMASH

Nova Gorica, 24. februarja - Na Univerzi v Novi Gorici (UNG) so danes predstavili vsebino evropskega projekta SMASH, ki razpolaga s sredstvi v višini 10 milijonov evrov. V okviru projekta bo 50 podoktorskih raziskovalcev tekom petih let preučevalo uporabo umetne inteligence oziroma metod strojnega učenja za raziskave v naravoslovju in humanistiki, so napovedali na UNG.