Za premierski stolček na Škotskem trije kandidati

Edinburgh, 24. februarja - Na Škotskem se bodo trije kandidati pomerili za mesto naslednika ali naslednice premierke in voditeljice Škotske nacionalne stranke (SNP) Nicole Sturgeon. Poslanci škotskega parlamenta Kate Forbes, Ash Regan in Humza Yousaf so edini dosegli potrebno število glasov podpore za uspešno nominacijo. Kandidat bo predvidoma znan 27. marca.