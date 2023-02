Bistriški policisti pri 37-letniku našli več kosov orožja

Slovenska Bistrica, 24. februarja - Bistriški policisti so danes zaradi suma storitve prekrška posesti orožja brez ustreznih orožnih listin na območju občine Slovenska Bistrica opravili hišno preiskavo pri 37-letnemu moškemu. Pri njem so našli več kosov orožja, pirotehnične izdelke in manjšo količino konoplje.