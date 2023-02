DZ predlog novele zakona o upravnem sporu ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 23. februarja - DZ je danes predlog novele zakona o upravnem sporu, ki je v prvi obravnavi, s 53 glasovi za in nobenim proti ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo. V predlogu, ki ga je v DZ vložila vlada, so rešitve za povečanje učinkovitosti postopkov v upravnem sporu in skrajšanje časa odločanja.