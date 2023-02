Zimsko neurje spet povzroča težave po ZDA

Seattle, 23. februarja - Zimsko neurje je v sredo spet povzročalo velike težave po ZDA, predvsem na zahodu države med Arizono in Wyomingom. Zaradi vremenskih razmer so zaprte številne ceste, več sto tisoč ljudi pa se sooča z izpadi dobav energije. Pristojni organi so izdali prvo opozorilo pred snežnim metežem v južni Kaliforniji od leta 1989.