Brežiška turistična ponudba s skupno blagovno znamko Brežice izbrano

Brežice, 25. februarja - V Brežicah so okoli 70 izdelkov desetih ponudnikov visokokakovostnih gostinskih storitev, živilstva in rokodelstva združili pod skupno turistično blagovno znamko Brežice izbrano oz. Brežice Selection. S t. i. ponudbo od vil do vilic želijo turistom zagotoviti kakovostno in preverjeno ponudbo, je koordinator te znamke Klemen Mlakar pojasnil za STA.