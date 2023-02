Za Rubensovo sliko bi na dražbi lahko iztržili več deset milijonov dolarjev

New York, 26. februarja - Za sliko flamskega slikarja Petra Paula Rubensa (1577-1640) bi na dražbi v New Yorku po oceni strokovnjakov lahko iztržili do 30 milijonov dolarjev. Okoli leta 1620 naslikano delo z naslovom Portret moškega kot boga Marsa, ki prikazuje moškega v oklepu, bo dano na dražbo v maju, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's.