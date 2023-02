Vlada s strategijo za pospešitev razvoja slovenskega kapitalskega trga

Ljubljana, 22. februarja - Vlada bo v kratkem sprejemala prvo strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji. Z njo naj bi javnosti in podjetjem približali delovanje trga in možnosti, ki jih prinaša, s čimer bi omogočili lažji in preglednejši dostop do finančnih virov na tem trgu, kar bi med drugim spodbudilo razvoj podjetij in nastanek novih.