Slovenija v dodatno izdajo 30-letne obveznice

Ljubljana, 21. februarja - Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank in Erste Group danes dopoldne podelila mandat za organizacijo dodatne izdaje 30-letne evrske obveznice, ki je bila prvič izdana oktobra 2020, so sporočili z ministrstva za finance. Dodatna izdaja bo izpeljana skupaj s predčasnim odkupom dveh obveznic, ki zapadeta letos in prihodnje leto.