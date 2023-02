V potresu rešeno sirsko dojenčico posvojila teta in stric

Alep, 21. februarja - Dojenčico, ki so jo po uničujočem potresu v Siriji pred tedni živo potegnili iz ruševin, medtem ko je bila s popkovino še vedno povezana z materjo, ki je v potresu umrla, so posvojili njeni svojci. Posvojila sta jo teta in stric, potem ko je analiza DNK potrdila, da sta s teto v sorodu, poroča britanski BBC.