Maribor, 20. februarja - Mariborski policisti pozivajo javnost k pomoči pri iskanju pogrešane Alise Haliti, ki je stara 15 let in doma v Mariboru. Nazadnje je bila videna v nedeljo med 10. in 11. uro na naslovu bivanja, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.