ECDC po potresu v Turčiji in Siriji svari pred nalezljivimi boleznimi

Stockholm/Ženeva/Gaziantep, 20. februarja - Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes posvaril, da bi se po silovitem potresu v Turčiji in Siriji lahko začele širiti nalezljive bolezni. Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca medtem opozarja, da humanitarne potrebe dva tedna po potresu naraščajo in nadaljuje zbiranje sredstev za žrtve.