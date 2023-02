Branko Robinšak za STA: Pri svojem delu sem vedno stavil na strokovnost

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 22. februarja - Tenorist Branko Robinšak z letošnjim letom praznuje 40-letnico umetniškega delovanja. Pevska pot ga je od zborovstva in zabavne glasbe pripeljala do širokega repertoarja opernih in koncertnih del ter od domačih do tujih odrov in nazaj. Pri tem je, kot je povedal v intervjuju za STA, vedno stavil na svojo strokovnost.