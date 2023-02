Plesna predstava I Only See You at Night za začetek Gibanice

Ljubljana, 22. februarja - S plesno predstavo I Only See You at Night ustvarjalcev Anje Mejač, Lize Šimenc, Luke Uršiča in Olje Grubić se bo drevi začel letošnji bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica. Festival Gibanica velja za najpomembnejšo nacionalno sodobnoplesno platformo, ki prinaša kuriran nabor predstav.