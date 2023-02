Na Ptuju višje cena vrtca, komunalnih in pokopaliških storitev

Ptuj, 20. februarja - Ptujski mestni svet je na današnji seji potrdil višje cena vrtca ter komunalnih in pokopaliških storitev. Vrtec se bo marca podražil za 11 do 15 odstotkov, kar je odvisno od starostnega obdobja, za povprečno deset evrov bodo višje položnice za porabo vode in kanalizacijo, podražile pa bodo tudi pokopališke storitve.