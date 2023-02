Na sejmu vojaške industrije v Abu Dabiju tudi Slovenija

Abu Dabi, 20. februarja - Na sejmu vojaške industrije Idex v Abu Dabiju se pod okriljem javne agencije Spirit letos predstavlja sedem slovenskih podjetij in dve instituciji. Sejem je priložnost za vzpostavitev in krepitev odnosov z odločevalci iz celotne regije Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, so sporočili iz Spirita.