Kitajska zanika, da naj bi razmišljala o oboroževanju Rusije

Peking/München, 20. februarja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pred prihajajočo obletnico ruske invazije v Ukrajini v nedeljo opozoril, da naj bi Kitajska razmišljala o dobavah orožja in streliva Moskvi. V Pekingu so danes zavrnili te navedbe in Washington obtožili širjenja lažnih informacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.