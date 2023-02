Večer: Dva osumljenca poskusa umora zaščitene priče v zadevi Kavaški klan izpustili iz pripora

Ljubljana, 19. februarja - Osumljenca Nenada in Kosto Tabakovića, pri katerih naj bi bil naročen umor zaščitene priče v povezavi s sojenjem domnevnim pripadnikom Kavaškega klana, so danes izpustili iz pripora. Zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča je namreč sledil pritožbama njunih zagovornikov in odločil, da za ovadena ni razlogov za pripor, poroča Večer.