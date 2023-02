Na Ptuju razstava in nagrade slikarskega ex-tempora

Ptuj, 18. februarja - Na Ptuju so v sklopu zaključnega konca tedna 63. Kurentovanja danes odprli razstavo in podelili nagrade 15. mednarodne likovne nagrade Ex-tempore Ptuj Karneval. Na natečaj je letos prispelo 140 likovnih del iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije, večina na temo pusta, so sporočili organizatorji.