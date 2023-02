Predsednica republike za svetovalko izbrala Tatjano Bobnar

Ljubljana, 17. februarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za svetovalko izbrala nekdanjo notranjo ministrico in generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. To je popoldne poročal časnik Delo, predsednica pa je zvečer za TV Slovenija potrdila, da se bo Bobnarjeva v njenem uradu ukvarjala s človekovo varnostjo in pravicami.